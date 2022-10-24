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رسائل من رام الله لشباب العرين وكتيبة جنين

عرين الأسود
عرين الأسود

الضفة- الرسالة نت

في الوقت الذي يطارد فيه جنود الاحتلال "عرين الأسود" وكتيبة جنين في الضفة المحتلة، وجه أهالي رام الله سلسلة من رسائل الدعم والإسناد للمقاومين.

ويرى المواطنون في أحاديث منفصلة لوكالة "وطن" في المقاومين الشباب أملا في دحر الاحتلال، وأن النصر سيكون على أيديهم.

إحدى السيدات المسنات علقت: "نوجه كل تقدير للمقاومة التي أعادت الحياة للشعب وعبرت عن أصالة المقاومين"، داعية الفصائل الوطنية للتوحد وشد السواعد لمواصلة طريق المقاومة.

وذكر مواطن آخر أن مقاومة الشباب هي التي تجدي نفعا بخلاف المفاوضات، معلقا: الله يبعد الجواسيس عنهم، كل عملية تنفذ ترفع الرأس.

في حين علق شاب عشريني "الله ينصرهم وين مكان في الجبال أو وسط المدينة والقرى والمخيمات"، لافتا إلى أن كل شاب في الشارع الفلسطيني يتمنى أن يكون برفقة عرين الأسود وكتيبة جنين.

بينما قال شاب في مقتبل عمره بكل حماس: "على درب النابلسي والشيشاني اللهم الثبات النصر أو الاستشهاد".

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https://alresalah.ps/p/270368

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