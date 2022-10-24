طقس فلسطين.. تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم؟، توقعت الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلاً الى أبعد مدى.

ومن المتوقع مع ساعات المساء والليل أن يصبح الجو أكثر برودة خاصة في المناطق الجبلية.

طقس فلسطين.. جو غائم جزئي وماطر

وتوقعت طقس فلسطين أنه اليوم الإثنين سيكون الجو غائم جزئي وماطر، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهاراً. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد.

بينما غداً الثلاثاء يكون الجو غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون المعدل السنوي لشهر تشرين الأول بنحو ثلاثة درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق مع فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية على بعض المناطق بمشيئة الله تعالى.

كما يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء ويسود خلال النهار جو خريفي لطيف الى أبعد مدى سرعان ما يتحول نحو البرودة النسبية في ساعات المساء وتحديداً مع ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. ويبقى الجو غائما جزئيا في معظم الأوقات.