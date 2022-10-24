عائلة الشاعر تصدر توضيحا بشأن مصير أبنائها المفقودين

أصدرت عائلة الشاعر في قطاع غزة، اليوم الاثنين توضيحا بخصوص مصير الشبان الـ11 المفقودين منذ أيام قبالة سواحل تونس.

وقالت العائلة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "هذا ما يتوفر بشكل رسمي فيما يخص المفقودين، منذ الأمس كانت ترد اسماء لعدد حوالي 11 من المفقودين الذين لم تعرف أي تفاصيل عنهم".

وأضافت: "وفي ظل الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارات في ليبيا وتونس تم التعرف على هوية 4 أشخاص فقط ".

وتابعت: "وللأسف تقوم صفحات عديدة بنقل صورة ل7 أشخاص وتقول أنهم ضحايا هذا الأمر أدى إلى أحداث حالة ارباك كبيرة وحالة نفسية صعبة في اوساط عائلاتهم في ظل عدم توفر معلومات بشأنهم".

ودعت إلى عدم نشر أي اخبار لا تستند لمصادر رسمية وما جرى الإعلان عنه حتى ساعات مساء أمس وفق تحديث بيان الخارجية هم أربعة أشخاص فقط.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية ستعلن عن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوية الجثامين حين توفرها والتأكد منها، أو أية معلومات عن وجود جثث أخرى أو أسماء لمفقودين.

وفيما يلي بيانات من تم العثور على جثثهم:

1-آدم محمد شعث، من مواليد 24/4/2001، ويحمل جواز رقم 5412643.

2- مقبل مجدي مقبل عتيم، من مواليد 9/7/1992، ويحمل جواز رقم 4915303.

3- يونس حيدر عجية الشاعر، من مواليد 26/12/2001، ويحمل جواز رقم 5375423.

4- محمد محجوب عبد الله، من مواليد 15/6/1984، ويحمل وثيقة سورية رقم 000383004.