يستعد مركز دراسات اللاجئين لتنظيم المؤتمر السنوي الثاني "استراتيجية التحرير والعودة".

ويشار إلى أن المؤتم وطني وشعبي، رسالته الرئيسة التأكيد بما لا يدع مجالا للشك على تمسك شعبنا بحق العودة الى وطنه التي سرقته بريطانيا، ومنحته للاحتلال (الإسرائيلي) في تعدي صارخ على كافة القوانين والشرائع الإنسانية والدولية.

ومن المقرر أن يمتد المؤتمر على مدار نحو 23 جلسة بواقع جلستين كل أسبوع، عبر تطبيق الزوم، بمشاركة أكثر من 50 متحدث، لمناقشة كافة الجوانب السياسية والشعبية والوطنية والعربية والدولية والدور المفترض ان تلعبه كافة الجهات في ترجمة حق العودة.

وينظم مركز دراسات اللاجئين هذا المؤتمر السنوي في 2/11 من كل عام، في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، وسط مشاركة محلية ودولية.

وكان مركز دراسات اللاجئين نظم العام الماضي مؤتمره تحت عنوان "اللاجئون وتحديات العودة" وذلك في الذكرى الـ 104 لوعد بلفور المشؤوم، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ووجهاء ومخاتير وأكاديميين ونقابيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.