استكمالا لقمة النقب.. قمة تطبيعية جديدة في المغرب

قالت قناة "I24 News" (الإسرائيلية)، إنّ وزراء الخارجية لكل من الولايات المتحدة والاحتلال (الإسرائيلي) ومصر والمغرب والإمارات والأردن والبحرين والمغرب سيلتقون في يناير المقبل في مدينة الداخلة بالمغرب.

ونقلت القناة عن مصادر مغربية قولها، إنّ المغرب يستعد قبيل القمة لاستضافة مجموعات العمل التي سيكون هدفها دفع مشاريع تطبيعية في مجالات الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والتعليم ، والسياحة.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر إلى أنّ الدبلوماسية المغربية تسعى إلى اقناع السلطة الفلسطينية للمشاركة في قمة الداخلة.

يذكر أنّ القمة التطبيعية تأتي استكمالًا لقمة النقب التطبيعية التي عقدت، في مارس/ آذار الماضي في النقب الفلسطيني المحتل؛ بحضور وزراء خارجية مصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة والاحتلال (الإسرائيلي).