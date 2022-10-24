تقدّم اليوم حزب الليكود (الإسرائيلي) بالتماس للجنة الانتخابات المركزية ضد حراك "نقف معًا"، مُطالبًا من خلاله بوقف الحملة التي يقودها الحراك لتشجيع التصويت لفلسطينيو الداخل المحتل.

وقد تبنّت الحملة التي يقودها شبان وفتيات فلسطينيو الداخل المحتل شعار "مش متنازلين" لحثّ الشباب على الخروج للتصويت والمشاركة والتّأثير على مصيرهم من خلال ممارسة حقهم بالاقتراع في حين أنّ التّقديرات تشير إلى تراجع كبير في معدّل المشاركة في الانتخابات في صفوف المواطنين والمواطنات من فلسطينو الداخل، يحاول الليكود برئاسة نتنياهو ترسيخ هذا الوضع كأمر واقع، ويفعل ما بوسعه للحدّ من مشاركة فلسطينو الداخل بالانتخابات إلى أكبر حدّ ممكن.

وقالت المديرة المشاركة في حراك نقف معًا، رلى داود: "في الليكود يعلمون جيّدًا أنّ نشاطنا غير منافٍ للقانون، لكنهم خائفون من صوتنا، ومن إصرارنا على انتزاع حقوقنا وإثبات وجودنا. لكننا لن نستسلم ولن نتنازل. الفوارق ما بين فلسطينو الداخل والمستوطنين في شتّى مجالات الحياة لا تطاق، وهي كذلك موجودة، ألا وهي نسبة التصويت، إذ يبلغ الفرق بنسبة المصوتين بينهم ما يقارب ال-20%. في حين يطالب الليكود بإخفات حتى إسكات صوت فلسطينيو وضمان نسبة تصويت منخفضة - نحن سنصوت ونشجع كل من حولنا على الخروج والتصويت. وأقول لليكود ما يقوله أجدادنا: أعلى ما بخيلك اركبه".