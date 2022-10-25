حماس تنعى شهداء نابلس وتدعو للنفير

نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية شهداء نابلس الأبطال، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وقال جبارين في تصريح صحفي "نشد على أيدي المقاومين الأبطال وعرين الأسود الذين يتصدون ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس".

وأضاف أن دماء الشهداء والجرحى في نابلس، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال، يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار.

ووجه التحية لنابلس الأبية وكافة محافظات الضفة، داعيا أهلنا ومقاومينا إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإثخان فيه دفاعاً عن نابلس جبل النار وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وختم بالقول: "سنبقى على عهد الوفاء للشهداء وسيظل السلاح مشرعًا في وجه الاحتلال حتى التحرير والعودة."

واستشهد 5 شهداء و21 مصابًا بعدوان الاحتلال في نابلس ورام الله الليلة الماضية، التي شهدت مواجهات عنيفة واستبسال للمقاومين في وجه الاحتلال.