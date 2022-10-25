من هو الشهيد وديع الحوح؟، استشهد فجر اليوم الثلاثاء القائد الميداني في عرين الأسود وديع الحوح خلال اشتباك مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) التي تسللت إلى البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر وديع الحوح أحد أبرز مؤسسي مجموعة "عرين الأسود" التي باتت تشكل معضلة أمام الاحتلال (الإسرائيلي).

الشهيد وديع الحوح أحد قادة عرين الأسود

ويشار إلى أن وديع الحوح هو أسير محرر سجن لدى الاحتلال أكثر من مرة، كان آخرها عام 2018.

واقتحمت أجهزة أمن السلطة منزل وديع الحوح قبل عامين، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب بحثا عنه وعن أسلحة تخصه.

ويعتبر وديع الحوح أحد أبرز وجوه "عرين الأسود" ويتهمه الاحتلال بالتخطيط لعمليات مسلحة، كان ضمنها قتل جندي (إسرائيلي) على أحد الحواجز قبل 10 أيام.

ويعتبر الحوح من أبرز الرافضين لاختطاف أمن السلطة المطارد مصعب اشتية الذي يعتبر أحد قادة عرين الأسود.