إضراب شامل ويوم غضب حدادا على شهداء نابلس

عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظة نابلس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان (الإسرائيلي) على المدينة.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أعلنت اليوم، يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان (الاسرائيلي) المتواصل على أبناء شعبنا في نابلس.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

واستشهد فجر اليوم خمسة فلسطينيين وأُصيب 20 آخرون برصاص جنود الاحتلال (الإسرائيليّ)، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس هم، وديع صبيح حوح (31 عامًا) وهو أحد قادة مجموعة "عرين الأسود"، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عامًا)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عامًا)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عامًا)، بالإضافة لمشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عامًا) الذي ارتقى صباحًا متأثرًا بإصابته الحرجة فجر اليوم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن من بين المصابين 4 جرحى في حالة الخطر.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن مدينة نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار، مشددا على أن هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم.

وقال إن عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، مضيفًا أنها ستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير.