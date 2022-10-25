التعليم بغزة: تعطيل الدراسة في الفترة المسائية بكافة المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعطيل الدراسة خلال الفترة المسائية في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة وذلك حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار في مدينة نابلس جبل النار.

وقالت الوزارة اليوم إن تعطيل الدراسة جاء استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات إجرامية من الاحتلال.

كما أعلنت الوزارة عن أن الامتحانات التي كانت مقررة اليوم، سيتم إعادة جدولتها ليوم الخميس المقبل 27 أكتوبر 2022.