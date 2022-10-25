اعتذرت جامعة بيرزيت عن استضافة بطولة التايكواندو الدولية التي كانت مقررة في مدينة نابلس المحاصرة لليوم الخامس عشر على التوالي.

وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، انطلاقا من أن نقل البطولة المقررة اصلا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إلى جامعة بيرزيت من شأنه أن يسهم في فرض مزيد من الحصار الخانق المتواصل على نابلس.

وأكدت أهمية عقد هذه البطولة في نابلس لتسليط الضوء أمام الوفود المشاركة عما تتعرض له المدينة من حصار ظالم واعتداءات.

وفيما يلي نص بيان جامعة بيرزيت الذي نشرته بهذا الخصوص:

تلقت جامعة بيرزيت طلباً من الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو بنقل بطولة التايكواندو الدولية إلى الجامعة بدلاً من جامعة النجاح.

وإذ تعرب الجامعة عن شكرها وثقتها بالاتحاد، إلا أنها تعلن اعتذارها عن الاستضافة، التي ستساهم في فرض مزيد من الحصار الخانق والظالم على شعبنا في مدينة نابلس الأبية، مؤكدة أهمية عقدها في نابلس، لتسليط الضوء أمام الوفود المشاركة على وضع المدينة المحاصرة.

وتطالب جامعة بيرزيت المؤسسات الدولية والحقوقية والوطنية بالعمل بشكل جاد وعاجل لفك الحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدينة نابلس منذ ما يزيد على أسبوعين.