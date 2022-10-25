عرين الأسود تنعي شهيدها القائد وديع الحوح وتتوعد الاحتلال بالرد

نعت مجموعات عرين الأسود في نابلس، اليوم الثلاثاء، الشهيد القائد وديع الحوح أبو صبيح، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في البلدة القديمة بحارة الياسمينة.

وقالت المجموعات في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره تنعى مجموعات عرين الأسود الشهيد القائد البطل وديع الحوح أبو صبيح، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في داخل البلدة القديمة في حارة الياسمينة".

وأضافت: "عهداً سنمضي كما قد مضيت وعن نهج دربك لا لن نحيد، نلت الشهادة في عزة وقاومت ضيم العدا كالأسود".

وتوعدت الاحتلال بالرد على جريمة اغتيال الشهيد أبو صبيح، متابعة: "والله يا بني صهيون سَتهلكون، وإن قتلتم أسد في العرين فهذا الخطأ المبين، فانتظروا الحدث اللَّعين".

واستشهد فجر اليوم خمسة فلسطينيين وأُصيب 20 آخرون برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليّ، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس هم، وديع صبيح حوح (31 عامًا) وهو أحد قادة مجموعة "عرين الأسود"، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عامًا)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عامًا)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عامًا)، بالإضافة لمشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عامًا) الذي ارتقى صباحًا متأثرًا بإصابته الحرجة فجر اليوم.

بدوره نعى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" القيادي زاهر جبارين إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية شهداء نابلس الأبطال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأكد جبارين على أن دماء الشهداء والجرحى في نابلس، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال، يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار.

وبعث بالتحية إلى مدينة نابلس الأبية وكل محافظات الضفة، داعيا أهلنا ومقاومينا إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإثخان فيه دفاعاً عن نابلس جبل النار وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.