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لابيد: إذا أراد عباس استقرار سلطته فليسيطر على الميدان

لابيد وعباس
لابيد وعباس
تحقيق السستم تحقيق السستم

الضفة- الرسالة نت

قال رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد:"على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته".

وأضاف  لابيد -كما نقلت عنه قناة 12 العبرية- "لن ترتدع (إسرائيل) أبدًا عن العمل من أجل أمنها وجزء من هذه المجموعة هم أشخاص من الذين حاولوا إيذاءنا وفي اللحظة التي أضروا فيها بنا كان يجب عليهم أن يعرفوا أنه ستأتي اللحظة التي سينتهون فيها".
من جانبه قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس "لا توجد ولن تكون أي مدينة ملجأً للإرهابيين وسنواصل العمل ضد أي شخص يحاول إيذاء مواطني (إسرائيل) حيثما ومتى لزم الأمر".

وأشارت بعض وسائل الإعلام العبرية الى أن رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أفيف كوخافي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار أدارا العملية من مقر وزارة الحرب في "تل أبيب".

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