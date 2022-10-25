"5 آلاف يوم في عالم البرزخ" كتاب للأسير حسن سلامة يستعرض فيها معاناته

أصدر مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة كتاب بعنوان "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ" للأسير القائد حسن سلامة، والذي يستعرض حياته ومعاناته داخل زنازين العزل الانفرادي التي امتدت لما يزيد عن 13 عامًا.

وشارك بالفعالية الذي نظمها المكتب بمدينة غزة مختصون في شؤون الأسرى وكتاب وممثلون عن الفصائل، وأسرى محررون وشخصيات اعتبارية، وبمشاركة عائلة الأسير سلامة.

وقدمت خطيبة الأسير حسن سلامة غفران زامل، في كلمة مسجلة لها الشكر لمن ساهم بنشر هذا الكتاب، موضحةً أن الكتاب مر برحلة طويلة امتدت لسنوات حتى تم إنجازه.

وقالت غفران "بدأت هذه الرحلة من عتمة زنازين العزل الانفرادي، كانت تصلنا رسائل هذا الكتاب بصعوبة، تستغرق أشهر حتى ندونها ونحتفظ بها".

وأوضحت أن هذا الكتاب لخّص معاناة طويلة امتدت قرابة 14 عامًا، مؤكدةً أن زوجها عاش ألمها مرتين، "مرة حين عاشها واقعًا، ومرة أخرى حين يكتب ويستعرضها في هذا الكتاب".

وأضافت زامل "لم تكن كلمات الأسير سهلة عليه، وأنا عشت معاناتها، هذا الكتاب أمانة يضعها الأسير حسن بين أيديكم، لنفضح هذا المحتل وممارساته القمعية، علّنا نكون سببًا لمنع هذا المعاناة لأسير آخر".

وتخلل اللقاء عرض مرئي يشرح سيرة الأسير حسن سلامة، وعملياته البطولية وفترات اعتقاله لدى الاحتلال (الإسرائيلي).

المصدر: وكالة صفا