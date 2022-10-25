بالصور: الإضراب الشامل يعم غزة ودقيقة حداد على الطرقات

عمّ ظهر اليوم الثلاثاء الإضراب الشامل قطاع غزة، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية، حدادا على أرواح شهداء نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وكذلك المرافق الحكومية في كافة محافظات غزة.

كما تم إيقاف حركة السير على الطرقات الساعة الثانية ظهرًا، مع الوقوف دقيقة حداد.

وتفاعل الفلسطينيون في غزة مع دعوات الإضراب التي وجهتها الفصائل، بالتعاون مع الجهات الحكومية بغزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن تعليق دوام المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، استجابة لدعوة الإضراب التي وجهتها لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على شهداء نابلس الذين ارتقوا صباح اليوم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعطيل الدراسة خلال الفترة المسائية في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة وذلك حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار في مدينة نابلس جبل النار.

وقالت الوزارة إن تعطيل الدراسة جاء استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات إجرامية من الاحتلال.

كما أعلنت الوزارة عن أن الامتحانات التي كانت مقررة اليوم، سيتم إعادة جدولتها ليوم الخميس المقبل 27 أكتوبر 2022.

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء خمسة شبان فلسطينيين في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال (الإسرائيلي) في نابلس، بالإضافة إلى شهيد سادس في مواجهات في قرية النبي صالح.

























