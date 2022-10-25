ماذا تعرف عن القنبلة القذرة التي تحذّر موسكو منها؟ .. بعد ثمانية أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، زعمت موسكو بأن كيف تتجهز لاستخدام بما يعرف بـ القنبلة القذرة.

وأثارت "القنبلة القذرة" اهتمامًا وقلقًا دوليًا، حيث اتهم وزير الدفاع الروسي أوكرانيا بـ "الاستعداد" لاستخدامها في الحرب الدائرة منذ فبراير الماضي، والتي ترفضها كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.

وأعلنت موسكو، الإثنين، أن أوكرانيا دخلت "المرحلة الأخيرة" من صنع "قنبلتها القذرة". وحذر رئيس قسم المواد المشعة والمنتجات الكيماوية والبيولوجية داخل الجيش من أن "تفجير عبوة ناسفة إشعاعية يؤدي حتما إلى تلوث منطقة تبلغ مساحتها عدة آلاف من الأمتار المربعة".





ما هي القنبلة القذرة؟

والقنبلة القذرة هي تجمع بين مزيج من المتفجرات التقليدية مثل الديناميت مع مادة مشعة في صورة صلبة أو سائلة أو غازية.

وتهدف القنبلة القذرة إلى نشر مواد مشعة في منطقة صغيرة محددة محيطة بمكان التفجير، من أجل بث الرعب بين الناس والتلوث الإشعاعي في المباني أو الأراضي المحيطة.

هل تشبه القنبلة القذرة القنبلة النووية؟

هناك اختلافات كبيرة بين القنبلتين، فالقنبلة القذرة التي تكون فيها المادة المتفجرة تقليدية بشكل أساسي، ودورها إحداث أكبر ضرر، ونتيجة لهذا الانفجار تنتشر المواد المشعة الموجودة في القنبلة القذرة.

أما القنبلة الذرية مثل القنبلة التي ألقيت خلال الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي، هي قنبلة تحتوي على مادة انشطارية ذرية تولد كمية هائلة من الطاقة وتترك وراءها سحابة نووية على شكل عيش الغراب.

القنبلة القذرة ليست سلاحاً ذرياً؟

هذا النوع من القنبلة ليس سلاحًا ذريًا ينجم انفجاره عن انشطار أو اندماج نووي (قنبلة هيدروجينية)، ويتسبب في دمار هائل على نطاق واسع، ويتطلب تصنيع القنبلة الذرية استخدام تقنيات تخصيب اليورانيوم المعقدة.

حيث يعتبر تصنيع "القنبلة القذرة" أقل تعقيدا، لأنها تستخدم المتفجرات التقليدية، وهدفها الأساسي تلويث منطقة جغرافية والناس فيها بالإشعاع المباشر وابتلاع أو استنشاق المواد المشعة.

تؤكد لجنة التنظيم النووي في الولايات المتحدة أن "القنبلة القذرة ليست سلاح دمار شامل، لكنها سلاح دمار شامل يهدف إلى التلوث والترهيب".

يأتي الخطر الرئيسي من "القنبلة القذرة" من الانفجار وليس الإشعاع، ولن يتعرض سوى الأشخاص القريبين جدًا من موقع الانفجار لإشعاع كافٍ للتسبب في مرض خطير فوري.





القنبلة القذرة ينتج عنها غبار قاتل ودخان مشع؟

ومع ذلك، يمكن للغبار المشع والدخان أن ينتقلوا لمسافات أبعد ويشكلون خطرًا على الصحة إذا استنشقت الغبار وتناولت طعامًا أو ماءًا ملوثًا.

تستخدم المواد المشعة اللازمة لتصنيع مثل هذه الأجهزة المتفجرة في المستشفيات ومعاهد البحوث والمواقع الصناعية أو العسكرية.

وقال الجنرال إيغور كيريلوف، رئيس المواد المشعة والمنتجات الكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي: "يمكن استخدام العناصر المشعة في منشآت تخزين الوقود النووي المستخدمة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية (الأوكرانية)".

في مارس 2016، خططت الخلية الإرهابية المسؤولة عن هجمات بروكسل لصنع "قنبلة قذرة" مشعة بعد أن رصد انتحاريان "خبيرًا نوويًا" بلجيكيًا على شريط فيديو.