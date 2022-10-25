مسيرات جماهيرية حاشدة في كافة محافظات قطاع غزة دعمًا للضفة

انطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة، مساء الثلاثاء، من كافة محافظات قطاع غزة إسنادًا لأهلنا الثائرين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ورفضً لجريمة الاحتلال (الإسرائيلي) باغتيال عدد من أبناء مدينة نابلس.

المسيرات تؤكد على وحدة شعبنا

بدوره قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة "حماس"، خلال مشاركته بمسيرة انطلقت بمدينة غزة، أن المسيرات تؤكد على وحدة شعبنا في الضفة وغزة.

وأضاف رضوان: "نقف اليوم على أرض غزة دعمًا للشعب الفلسطيني في نابلس الذي يدافع عن كرامة الأمة".

وحمل الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية كاملة عن جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ونسائه وأطفاله.

وشدد رضوان، أن دماء الشهداء ستكون غضبًا ووقودًا للمقاومة ضد الاحتلال، مشيرًا إلى أن شعبنا سيواصل مسيرة الجهاد والمقاومة حتى كنس المحتل.

وقال: "لن نسمح للاحتلال بالتفرد بأبناء شعبنا في مدن الضفة".

المقاومة مستمرة

بدوره، قال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية،متحدثًا باسم فصائل العمل الوطني والإسلامي: "إن الصفر أصبح له قيمة في ثقافة الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال مسيرة خرجت في المحافظة الوسطى بغزة، "أن محاولات الالتفاف على المقاومة ستفشل، وشعبنا لن يقبل الخضوع ومقاومته مستمرة".

وأشار الثوابتة إلى أن غزة تستطيع أن تدافع، وتقول الكلمة الفصل في اللحظة المناسبة".