القيادي الخراز: الشهادة طريق التحرير ودم الثوار فداء لفلسطين

أكد القيادي والداعية الإسلامي ماهر الخراز أن الشهادة وبذل الروح والدم طريق التحرير، ورسالة لدعاة المسيرة السلمية لرؤية ما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الخراز إن دم الشهداء الثوار نور وفداء لفلسطين ولأرضها ومقدساتها التي يعبث بها الاحتلال.

ودعا القيادي الخراز للصبر والثبات والرباط، والثأر من الاحتلال وأعوانه لما يرتكبه من مصادرة أراضي وبناء مستوطنات وحرق للزيتون وسرقة الأراضي وقتل للشجر والبشر.



وأوضح الخراز أن القتل هو ديدن الاحتلال الذي ارتكب عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ قيام الدولة العبرية.

واستشهد، فجر اليوم ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال عدوان على نابلس ورام الله.

وخرجت مسيرات تضامن مع نابلس بمناطق متفرقة بالضفة، شهدتها جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم، كما عم الإضراب الشامل معظم المحافظات.

وزفت حركة حماس شهداء نابلس ورام الله، وأكدت أن الاشتباكات المسلحة والملحمة البطولية التي خاضها الشهداء الأبطال برفقة رجال المقاومة البواسل في نابلس والبلدة القديمة، تعكس مجدّداً عزم شعبنا على الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، ووضع حدّ لتغوّل الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وشددت على أن هذه الاشتباكات تبعث برسالة القوَّة والتحدّي من جبل النار وعرين الأسود إلى الاحتلال أنَّه لا استسلام أمام إجرامك، ولا أمان لك على أرضنا، وأنَّ مقاومتنا ماضية بكل عزيمة في الرَّد والثأر لدماء الشهداء، وأنّ لهيب الثورة والمقاومة سيتواصل بقوّة حتى زوال الاحتلال.

ودعت أبطال شعبنا وثوّارنا إلى الثأر لدماء الشهداء ومواصلة النفير لردع الاحتلال، ونصب الكمائن وتذخير السلاح واستهداف الاحتلال والتربص له في المناطق كافة.