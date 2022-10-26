نقابة الموظفين بغزة: طالبنا بحصة في الشقق المصرية

قال رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة خليل الزيان إنهم اقترحوا على الحكومة بغزة تخصيص حصة للموظفين من الشقق المصرية.

وأضاف الزيان أن الحكومة رحبت بالاقتراح وأخذت الأمر بالجانب الإيجابي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل دائما بما يخدم مصلحة الموظفين.

وأوضح أن المطلب جاء للتخفيف عن الموظفين الذين يعيشون في بيوت إيجار أو لديهم مشاكل في السكن وتنطبق عليهم الشروط التي ستضعها الجهات المسؤولة.

وعن طريقة الدفع للشقق ذكر الزيان أن الشقق المصرية ما زالت قيد الإنشاء ومن المبكر الحديث عن طريقة الدفع وهل ستكون عبر أقساط شهرية أو من مستحقات الموظف.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أشارت إلى أن مشاريع الإسكان المصرية الثلاثة تسير بشكل متفاوت، متوقعا انتهاء العمل فيها بشكل كامل منتصف العام القادم.

وأكدت أنه تم وضع آلية للاستفادة من الوحدات السكنية المصرية وهي بنفس آلية “حمد”، والأولوية بالإسكان لمن ليس لهم سكن وللمستأجرين بنظام الدفعة المقدمة وأقساط شهرية.

ويذكر أن مجموع العمارات السكنية للمشاريع المصرية، 117 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية.