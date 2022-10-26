هل ستلتزم آبل بقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بشاحن آيفون؟

أكد رئيس التسويق في شركة أبل، غريغ جوسوياك، أن صانع آيفون سيحتاج إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص باعتماد منفذ شحن من نوع USB-C للهواتف.

وقال جوسوياك: "إن الشركة ستمتثل كما تفعل دائماً مع القوانين، لكنه رفض تحديد موعد اعتماد آيفون منفذ الشاحن الجديد ليحل محل النوع الحالي Lightning، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".

وأضاف، "أن الشركة والاتحاد الأوروبي كانا على خلاف حول أجهزة الشحن لمدة 10 سنوات، مشيراً إلى طلب سابق للاتحاد الأوروبي من أبل بتبني منفذ Micro-USB ".

وأوضح أن لا Lightning - منفذ شحن آيفون الحالي - ولا USB-C الموجود الآن في كل مكان، كان من الممكن اختراعهما إذا حدث هذا التبديل.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير من "بلومبرغ" و"ماك رومر"، وغيرهما أن شركة أبل تخطط لتحويل منفذ شحن آيفون إلى USB-C العام المقبل، ويأتي ذلك، فيما يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2024.

ونقلت أبل بالفعل أجهزة Mac والعديد من أجهزة iPad والملحقات إلى USB-C من Lightning وموصلات أخرى.