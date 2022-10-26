بث مباشر مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم 26-10 في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول مواجهة نظيره الهولندي أياكس أمستردام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يدرك نادي ليفربول أهمية مباراته أمام أياكس، والتي ستحسم موقفه بشكل كامل من التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن منافسه لم يفقد الأمل في خطف التأهل إلى التصفيات.

بث مباشر مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

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مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم

حيث من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الثالث بثلاث نقاط.

موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام اليوم

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.