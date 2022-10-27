الاحتلال يقصف أهدافًا في دمشق

استهدف الطيران الحربي (الإسرائيلي)، فجر الخميس، مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، في عدوان هو الثالث من نوعه خلال اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الدفاع السورية نقلا عن مصدر عسكري: "إن القصف (الإسرائيلي) وقع بعيد منتصف الليل واستهدف بعض النقاط في محيط دمشق، دون أن يحدد طبيعتها".

وأضافت الوزارة في بيان لها، "أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ (الإسرائيلية) وأسقطت بعضها".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري أن القصف كان جويا وأن الخسائر اقتصرت على المادية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية المواقع المستهدفة بدقة، واكتفت بالقول إنها في محيط دمشق، فيما قالت بعض المواقع المحلية، منها "صوت العاصمة" "إن القصف استهدف مواقع في منطقة السيدة زينب جنوب شرق العاصمة، حيث تنتشر المليشيات الإيرانية بكثافة في المنطقة".

وأفادت مواقع أخرى أن القصف طاول أيضا محيط مطار دمشق الدولي، فيما سمعت أصوات الانفجارات بقوة في منطقة جرمانا القريبة من السيدة زينب.

بدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف (الإسرائيلي) شمل نقاطا قرب مطار دمشق الدولي. وكان محيط العاصمة السورية تعرض الجمعة لغارات (إسرائيلية)، والإثنين وقع قصف مماثل في وضح النهار.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية في المنطقة لوكالة رويترز، إن الاحتلال (الإسرائيلي) كثف الضربات على مطارات سورية، منها مطار دمشق الدولي، لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم حزب الله.

والثلاثاء، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مسؤولين (إسرائيليين) كبار، بتدمير 90% من البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا نتيجة الهجمات (الإسرائيلية).

وخلال السنوات الماضية، نفذ جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مئات الغارات على أهداف في سوريا شملت مطارات عسكرية ومدنية في دمشق وحلب وميناء اللاذقية، فيما تعهّد مسؤولون (إسرائيليون) سابقا بمواصلة العمليات التي يقولون إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.