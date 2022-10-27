شاهد: كيف تضامنت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي مع فلسطين ونابلس

تضامن جمهور نادي سيلتيك الاسكتلندي مع فلسطين، خلال مواجهة الفريق مع شاختار دونيتسك الأوكراني، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوربا.

ورفع الجمهور الاسكتلندي العلم الفلسطيني للمرة الثانية رغم تغريمه سابقًا بسبب الأمر نفسه خلال مباراة مع “هبوعيل بئر السبع” (الإسرائيلي) عام 2016، كما رفعت الجماهير لافتة كُتب عليها “تضامن، نابلس، فلسطين حرة”.

ويقطن في نابلس نحو 425 ألف فلسطيني داخل المدينة وقراها ومخيماتها، يحاصرهم الاحتلال لليوم 17 على التوالي، من خلال إغلاق الحواجز الرئيسية والفرعية ومنع المواطنين ومركباتهم من الخروج من نابلس.

ويعرف عن الاسكتلنديين بصورة عامة تضامنهم مع أي شعب يعتقدون أنه مضطهد ويقفون مع جميع مطالب الشعوب التي يظنون أنها محقة.

المصدر : الجزيرة مباشر