شاهد: كيف تضامنت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي مع فلسطين ونابلس

تضامن جمهور نادي سيلتيك الاسكتلندي مع فلسطين، خلال مواجهة الفريق مع شاختار دونيتسك الأوكراني، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوربا.
ورفع الجمهور الاسكتلندي العلم الفلسطيني للمرة الثانية رغم تغريمه سابقًا بسبب الأمر نفسه خلال مباراة مع “هبوعيل بئر السبع” (الإسرائيلي) عام 2016، كما رفعت الجماهير لافتة كُتب عليها “تضامن، نابلس، فلسطين حرة”.
ويقطن في نابلس نحو 425 ألف فلسطيني داخل المدينة وقراها ومخيماتها، يحاصرهم الاحتلال لليوم 17 على التوالي، من خلال إغلاق الحواجز الرئيسية والفرعية ومنع المواطنين ومركباتهم من الخروج من نابلس.
"متضامنون مع #نابلس.. #فلسطين حرة"— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2022
جماهير نادي #سيلتك الاسكتلندي يتضامنون مع فلسطين حاملين الأعلام الفلسطينية خلال مباراة فريقهم أمام ضيفه #شاختار_دونيتسك الأوكراني بـ #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/CnPefQb2Wv
ويعرف عن الاسكتلنديين بصورة عامة تضامنهم مع أي شعب يعتقدون أنه مضطهد ويقفون مع جميع مطالب الشعوب التي يظنون أنها محقة.
المصدر : الجزيرة مباشر