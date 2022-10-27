الأسرى بغزة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد

أكدت وزارة الأسرى بغزة، الأربعاء، أن الاحتلال (الإسرائيلي) يواصل انتهاك القانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الأسرى خلال مؤتمر صحفي: " نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

وأضاف " ندعو الأمم المتحدة للاطلاع على سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى".

وأوضحت أن سجون الاحتلال تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، مشيرةً إلى أن تضييق الخناق على الأسرى تأتي بأوامر عليا من حكومة الاحتلال.

وشددت وزارة الأسرى على أن استمرار الجهود القانونية لها أهمية كبيرة في فضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى المرضى.