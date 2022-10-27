الاحتلال يعتزم هدم منازل منفذَي عملية حاجز الجلمة البطولية الشهر الماضي

يعتزم الاحتلال (الإسرائيلي) على هدم منازل منفذي عملية حاجز الجلمة البطولية قرب جنين، والتي أدت لمقتل ضابط إسرائيلي خلال سبتمبر الماضي.

وأعلن الاحتلال نيته هدم منازل منفذي العملية البطولية الشهيدين عبد الرحمن عابد وأحمد عابد، والتي قتل فيها الضابط بار فلاح، في 14 سبتمبر الماضي.

ونفذ المجاهدان الشهيدان أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عامًا)، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عامًا) من جنين، عملية بطولية نوعية إذ كمنا لقوات الاحتلال، وخاضا اشتباكا مسلحا، أسفر عن مقتل ضابط (إسرائيلي).

والشهيد أحمد عابد، هو أحد أفراد الأجهزة الأمنية ويعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية، واختار ذكرى توقيع اتفاق أوسلو، ليعلن ببندقيته أن الرصاص والمقاومة هي السبيل للتحرير.

وباركت حركة حماس العملية النوعية والبطولية للمقاومة، وقالت الحركة في بيان حينها إن الشهيد أحمد عابد، قدَّم نموذجًا وطنيًّا وتقدَّم زملاءه في الأجهزة الأمنية ليزرع الرَّصاص في قلب جنود الاحتلال، وليؤكّد مجدّداً للعدو أنّ شعبنا عصيّ على التدجين.

وينتهج الاحتلال (الإسرائيلي) هدم منازل منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، ضمن سياسة "العقاب الجماعي".