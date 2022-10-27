بالصور: مسيرات جماهيرية برفح نصرة للضفة والقدس المحتلتين

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة وسط محافظة رفح جنوبي قطاع غزة؛ نصرةً للقدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المسيرات من مساجد رفح بعد صلاة العشاء، ورفعوا لافتات نصرة لنابلس والمسج الأقصى، وصورًا لقادمة مجموعة عرين الأسود.

بدورهن، أكد منصور بريك، القيادي في حركة حماس برفح، أن الوحدة الوطنية تتجسد تحت خيار المقاومة ولا تتم إلا بها.

وقال: "إن المقاومة خيار شعبنا ولن يخضع الشعب للمساومة على حقوقه وثوابته الوطنية والإسلامية".

وشدد على عدم السماح بالاستفزازات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة ومقاوميها ومدنها؛ وقال: إن سيف القدس لن يغمد وما زال مشرعا.

واستنكر قيام السلطة الفلسطينية باعتقال المقاومين وملاحقتهم في الضفة المحتلة، وتقديم خدمة مجانية للاحتلال.

ودعا بريك أهالي الخليل وباقي مناطق الضفة للتحرك لنصرة المقاومين في نابلس وجنين ورفع وتيرة المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ووجه بريك التحية والسلام للمسجد الأقصى المبارك وللقدس ومرابطيها وأحيائها ومقاوميها.

وطالب بتكثيف الرباط في الباحات المقدسة لصد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ووقف استفزازاتهم، وأن يكونوا على ثقة أن خلفهم مقاومة إن قالت فعلت في كل وقت وحين.

وأكد أن رسالتهم للقدس والأقصى، هي أنها جزء من عقيدة شعبنا ومقاومته وإن العدوان عليهم عدوانٌ على كل المسلمين.

كما طالب بريك الأمتين العربية والإسلامية بالتحرك لنصرة القدس والأقصى ووقف التطبيع والعمل على تجريم الاحتلال.















