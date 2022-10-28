عادات خطيرة لا تفعليها لمولودك الجديد

لا زالت بعض الأمهات يتبعن عادات قديمة في طريقة الاعتناء بالمولود، قد تم التحذير من خطورتها من قبل الأطباء والاختصاصيين، بعد إجراء الدراسات التي تثبت ذلك. فيما يلي قائمة عادات خاطئة تضر الرضيع:

1. هزّ المولود حتى النوم

بالفعل يُساعد هزّ المولود على استغراقه في النوم بشكل أسرع، لكن في المقابل يعتاد الطفل على هذا ليُصبح حمله وهزّه أمراً أساسياً لا يستغني عنه أبداً.

وما إن تقوم الأم بوضع طفلها في أي وقت حتى يبدأ في نوبة من البكاء والصراخ حتى تحمله مرّة أخرى، كما أن هذا قد يُعرضه للإصابة بمتلازمة هز الرضيع، والتي يمكن أن تُؤثر على المخ وتُسبب مضاعفات خطيرة.

2. لفّ المولود (القماط)

تلجأ بعض الأمهات للف المولود بقطعة من القماش ظنّاً منها بأن هذا يحمي ظهر الطفل ويحقق له الأمان والسلامة، لكن قد يؤدي هذا الفعل إلى إعاقة حركة الطفل، ويؤثر على تنفسه، ويحول دون النمو الطبيعي للطفل.

الأفضل هو توفير الحماية للطفل في المكان الذي يتواجد فيه مع مراقبته طوال الوقت وإرضاعه طبيعياً، فهذا ما يضمن الحفاظ على صحته وصحة عظامه دون الحاجة للقماط.

3. رفع الطفل لأعلى

هذا التصرف قد يُؤثر صحة الطفل وعظامه، فعادةً ما نرى الآباء يقومون بإلقاء الطفل لأعلى أو رفعه، وحينها يشعر الطفل بمزيج بين الخوف والسعادة، ويتصور الأب أن هذا يُساعد في تقوية قلب الطفل.

4. تكحيل عين الطفل

تكحيل عين الطفل عادة أخرى خاطئة تُطبقها بعض الأمهات، فهي مأخوذة عن الأجداد، والتي تشكل خطورة كبيرة على صحة المولود.

لأن الكحل يحتوي على مركبات ضارة وفي مقدمتها الرصاص، وبالتالي لا يُمكن أن يتحملها الرضيع، وتضر بعينه ضرراً كبيراً، فيمكن أن يُصاب بتسمم الرصاص، أو مشكلات عديدة في العين، وأخرى في الدماغ.

5. إعطاء الرضيع اللهّاية

تختلف الآراء حول استخدام اللهّاية للطفل الرضيع، فبعض الأمهات تجدها وسيلة مثالية لمساعدة الطفل على النوم أو عدم البكاء، والبعض الآخر يعتبرها أمراً غير ضروري للطفل.

6. حمل الطفل من يديه

إن عظام وعضلات الطفل في مرحلة الرضاعة ما زالت ضعيفة، وأي ضغط عليها يمكن أن يُسبب خلعاً أو تمزقاً فيها؛ لذلك فإن محاولات حمل الطفل من يديه يُمكن أن يُؤثر على عظامه، ويجب حمله بطريقة صحيحة وعدم ترك رأسه دون وضع اليد أسفلها.

7. نوم الطفل بجانب الوالدين

لا يُنصح أن ينام الطفل الرضيع إلى جانب الأب والأم، لأنهما بذلك يعرضان الطفل لخطر كبير، فقد يتقلب أحدهما على الطفل أثناء الاستغراق في النوم مؤدياً ذلك لاختناقه، والأفضل أن ينام في الفراش المخصص له والذي يكون بجوار الأم لتتابعه طوال الوقت.