حماس تنعى شهيديْ نابلس وتؤكّد استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال 

زفّت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، شهيديْ الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز حوارة الليلة الماضية، الشهيد المجاهد ملازم أول: عماد أبو رشيد (47 عامًا) والشهيد المجاهد مساعد: رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا)

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة "إذ ننعى الشهيدين وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني لندعو كل منتسبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين البطلين في الدفاع عن أبناء شعبنا وتوجيه الرصاص نحو العدو الصهيوني الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا".

وأكدت أن نابلس اليوم ومخيم عسكر القديم وكل حارات ومخيمات وقرى فلسطين، ترسم خط المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم، وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعاً، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.