الاحتلال يقتحم عزون بقلقيلية ويعتقل شابين في الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة، بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اعتقلت شابين في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مركبات الاحتلال العسكرية تمركزت وسط البلدة بالقرب من مفترق المثلث.

وبينت أن ذلك أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين على حاجز عسكري قرب الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمودة المهوش، وأسامة الرجبي، على حاجز "160" العسكري قرب الحرم الإبراهيمي.