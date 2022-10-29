حماس: ندعو إلى محاسبة قادة الاحتلال ومجرميه أمام المحاكم الدولية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم، وشعبنا لن ينسى، وسيواصل طريقه في المقاومة والنضال، حتّى تحرير أرضه والعودة إليها.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي في الذكرى الـ 66 لمجزرة كفر قاسم أنَّ تاريخ الاحتلال الأسود الملطّخ بالدم الفلسطيني يكشف حقيقة كيانه القائمة على الإرهاب والقتل والإجرام، بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وأمَّتنا.

ودعت الحركة إلى توحيد الجهود فلسطينياً وعربياً ودولياً، وعلى مختلف المستويات في تجريم ممارساته وفضحه وعزل كيانه، وإفشال كل محاولات تلميع صورته ودمجه في المنطقة، وملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.

يذكر أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكبت في مثل هذا اليوم من عام 1956م، مجزرة من أبشع المجازر التي اقترفتها يد الاحتلال وعصاباته الإرهابية ضدَّ أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وتحديداً في قرية كفر قاسم.

وتزامنت المجزرة مع أوَّل أيَّام العدوان الثلاثي على جمهورية مصر العربية؛ حيث ارتقى خلالها 49 شهيدًا من المواطنين الآمنين العُزّل العائدين من أعمالهم، وكان بينهم نساء وأطفال.