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تحقيق استقصائي

شاهد/كوتة إياد نصر.. تلاعب بحصص المحافظات والاحتياجات الإنسانية

كوتة إياد نصر.. تلاعب بحصص المحافظات والاحتياجات الإنسانية
كوتة إياد نصر.. تلاعب بحصص المحافظات والاحتياجات الإنسانية
تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة- خاص الرسالة

كشف تحقيق "السستم" الذي أعدته مؤسسة الرسالة للإعلام عن كوتة خاصة بإياد نصر مسؤول هيئة الشؤون المدنية بغزة، تصل لـ15% من نسبة تصاريح العمال.

وبينّ التحقيق أن عدد تصاريح العمال التي استخرجت لإحدى محافظات القطاع فاقت النسبة المخصصة لها وفق توزيع احتياجات القطاع، حيث وصلت لنسبة 32%، وهي المحافظة التي يقطن بها إياد نصر.

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ويكشف التحقيق عن تلاعب حصل من طرف الشؤون المدنية تحت ذريعة "الاحتياجات الإنسانية"، التي تبيّن أن عددهم الحقيقي لا يتجاوز 32 حالة ممن انطبقت عليهم الشروط.

ونشرت مؤسسة الرسالة للإعلام تحقيقاً استقصائياً بعنوان "السستم.. سماسرة التصاريح" يكشف تفاصيل صادمة حول التلاعب بملف تصاريح العمال، عبر سماسرة جرى الكشف عن طريقة عملهم، وطريقة تلاعبهم عبر سستم هيئة الشؤون المدنية.

لمشاهدة التحقيق كاملاً

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270684

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