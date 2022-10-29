لأول مرة... فلسطين خارج الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

أثار خروج نقابة الصحفيين الفلسطينيين من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، لأول مرة، منذ تأسيسه عام 1964، تساؤلات حول أسباب الخسارة والسبيل المطلوب للخروج منها.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين خسرت أمام نقابة جيبوتي والصومال، وخرجت من الأمانة العام لاتحاد الصحفيين العرب، في المؤتمر الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً.

وذكرت مصادر صحفية، أن المؤتمر ضم 80 شخصاً موزعين على 19 نقابة وهيئة وجمعية صحفية تمثل 18 دولة.

وأوضحت، أن الانتخابات جرت على جولتين، في الأولى اختار المشاركون 15 شخصاً يمثلون الدول الفائزة، وفي الجولة الثانية تختار الدول 15 الفائزة الرئيس ونوابه، وقد خسرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الجولة الأولى.

وأكد صحفيون فلسطينيون أن "الواقع السيء" الذي وصلت له الصحافة الفلسطينية من حيث "الحريات والتمثيل النقابي"، حسب وصفهم، هو أحد أسباب الخسارة.

المصدر: شبكة قدس