قاسم: مقاومة الخليل ستحول كل الضفة إلى قلاع مقاومة وثورة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أن المقاومة في الخليل الثائرة تواصل فعلها الجهادي، لتتحول كل مدن الضفة ومخيماتها وقراها إلى قلاع للمقاومة والثورة.

وقال قاسم في تصريح صحفي :"إن المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مفاجأة الاحتلال وضربه في كل مكان".

وأضاف، " أنه ليس أمام الاحتلال مع تصاعد المقاومة في الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة شعبنا ومقاومته".

وقتل مستوطن وأصيب 5 مستوطنين آخرون، مساء السبت، في عـملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن تدهور حالة أحد المصابين في عملية إطلاق النار بكريات أربع، وحالته أصبحت حرجة جدا، والمصاب الثاني متوسطة، فيما أصيب 4 آخرون بحالات هلع، ليعلن لاحقا مصرع المستوطن.

وذكرت مصادر محلية أن مقاوما اشتبك مع جنود الاحتلال بالمكان لـ5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين أصيب أحدهما بحالة حرجة.