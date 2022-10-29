قاسم: مقاومة الخليل ستحول كل الضفة إلى قلاع مقاومة وثورة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، :"إن المقاومة في الخليل الثائرة تواصل فعلها الجهادي، لتتحول كل مدن الضفة ومخيماتها وقراها إلى قلاع للمقاومة والثورة".

وأكد قاسم في تصريح صحفي وصل الـ"الرسالة نت"، أن المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مفاجأة الاحتلال وضربه في كل مكان، مشدداً أنه ليس أمام الاحتلال مع تصاعد المقاومة في الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة شعبنا ومقاومته.

قتل مستوطن وأصيب 5 مستوطنين آخرون، مساء السبت، في عـملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.