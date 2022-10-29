الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

قاسم: مقاومة الخليل ستحول كل الضفة إلى قلاع مقاومة وثورة

تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة - الرسالة نت

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، :"إن المقاومة في الخليل الثائرة تواصل فعلها الجهادي، لتتحول كل مدن الضفة ومخيماتها وقراها إلى قلاع للمقاومة والثورة".

وأكد قاسم في تصريح صحفي وصل الـ"الرسالة نت"، أن المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مفاجأة الاحتلال وضربه في كل مكان، مشدداً أنه ليس أمام الاحتلال مع تصاعد المقاومة في الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة شعبنا ومقاومته.

قتل مستوطن وأصيب 5 مستوطنين آخرون، مساء السبت، في عـملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270712

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.