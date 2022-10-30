نشطاء يشيدون بعملية الخليل البطولية

أشاد النشطاء الفلسطينيين بعملية الخليل البطولية، مساء السبت، والتي اسفرت عن مقتل مستوطن (إسرائيلي) وإصابة أخرين بجراح متفاوتة.

وغرد نشطاء على وسم #أسود_الخليل احتفالا بالعملية البطولية في الخليل، والتي جاءت ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الإبراهيمي وحرق المصحف الشريف والاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى.

وقال الناشط عزات جمال، :"إن البطل المشتبك محمد كامل الجعبري اختار هدفه بعناية، وهو أحد قادة المستوطنين الذين ينظمون اقتحامات الأقصى والمسجد الإبراهيمي، في رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال، وهو تأكيد مستمر على قدرة المق١ومة على الوصول لأبعد من ما يعتقدون!

فيما تحدث الناشط محمد نبيل قائًلا :" بالنسبة لعملية الخليل ...كما تحدثنا سينتقل العمل بالضفة للذئاب المنفردة التي يقودها أمثال مصعب إشتية أصحاب اللون الأخضر عمل فردي ولكن بطريقة مخططة وفيها إثخان للعدو".

في حين نشر الناشط بلال النجار صورة المستوطن القتيل :"الضابط الكبير والمستوطن المتطرف الذي قتـل في العملية".

كما وكتب جميل النابلسي قائلًا :" آل الجعبري الكرام جزاكم الله خيرًا .. فقد أفرح ابنُكم محمد كامل الجعبري أمةَ محمد ﷺ بإثخانه في الصــهاينة المجرمين".







كما وتفاعل عدد كبير من الفلسطينيين مع عملية الخليل البطولية.



















