مسيرات جماهيرية في الضفة وغزة احتفالا بعملية الخليل

خرج مئات الفلسطينيين، الليلة الماضية، في مسيرات حاشدة في مدن الضفة وقطاع غزة، احتفالا بعملية الخليل.

وشارك في المسيرات التي دعت إليها حركة حماس، للاحتفال بعملية الخليل، وتأكيد على خيار المقاومة، المئات من أبناء شعبنا، في مدن الخليل ورام الله ونابلس ومحافظات غزة.

كما وزع المشاركون في المسيرة الحلوى على المواطنين في الطرقات، في مدينتي الخليل وشمال غزة.

وشارك وائل الجعبري شقيق منفذ العملية في مسيرات الاحتفال شمال غزة.

واستشهد شاب فلسطيني مساء السبت، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل مستوطن وإصابة 5 مستوطنين آخرين بجروح متفاوتة، وذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية) أن من بين المصابين شخصية معروفة جدا.