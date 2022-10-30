الجهاد الإسلامي: الخليل تقول كلمتها بوجه المحتل امتداداً لانتفاضة الضفة

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية الشجاعة في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي نفذها الشهيد البطل محمد كمال الجعبري من بلدة سعير، وأدت لمقتل مستوطن وجرح آخرين.

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذه العملية البطولية في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وجرائمه المتصاعدة، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وتؤكد وحدة ساحات المواجهة من الشمال إلى الجنوب.

وأضافت أن هذه العملية تؤكد إصرار شعبنا على مواصلة طريقه، والتي تستحضر في مكانها عملية "زقاق الموت" قبل عشرين عاماً، وأن الخليل اليوم تقول كلمتها في الوقوف بوجه المحتل الغاصب امتداداً مباركاً لانتفاضة الضفة.

وتوجهت بالتحية والمباركة من عائلة الجعبري المجاهدة والكريمة، ومن أهلنا في خليل الرحمن وكل مقاومي شعبنا على امتداد الضفة الباسلة.

ودعت إلى مواصلة النفير لردع الاحتلال واستهدافه بكل قوة وعنفوان.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية