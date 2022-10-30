أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، أن بلاده لم تقدم أي ضمانات أمنية للاحتلال (الإسرائيلي) في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى وجود مساحة 2.5 كم لم يحسمها الاتفاق وعلى لبنان "تحريرها".

جاء في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام لبنانية خصصها للحديث عن الاتفاق بين لبنان و(إسرائيل) على ترسيم الحدود البحرية بينهما عقب مفاوضات "غير مباشرة" استمرت عامين.

ولفت نصرالله إلى أن "وجود ظروف إقليمية ودولية ساعدت في هذا الإنجاز، من بينها الحرب الروسية - الأوكرانية أدى إلى سعي واشنطن لتجنب حرب أخرى في المنطقة (..) حاجة الغرب إلى النفط والغاز، والأهم عدم جهوزية العدو للدخول في حرب".

وأشار إلى أن "لبنان لم يقدم أي ضمانات أمنية (..) والعدو (الإسرائيلي) اعترف بتوازن الردع مع المقاومة (حزب الله)"، لافتا إلى أن "المفاوضات كادت تصل إلى الحرب قبل أن يتراجع العدو".

وأضاف نصر الله: "هناك مساحة 2.5 كم مربع (من أصل 860 كلم مربع) لم يحسمها اتفاق ترسيم الحدود البحرية (..) وهذه مساحة من مياهنا الإقليمية اللبنانية يحتلها العدو، وعلى لبنان العمل على تحريرها".

والخميس وقع لبنان و(إسرائيل) برعاية الأمم المتحدة اتفاقا وُصف بـ "التاريخي" وحظي بترحيب إقليمي ودولي واسع، تم خلاله الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وخاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.

المصدر: الأناضول