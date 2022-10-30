حماس: شهيدنا الجعبري أطلق النار على رأس غلاة المستوطنين

نعت حركة حماس شهيدها محمد كامل الجعبري الذي ارتقى بعد تنفذه عملية في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل؛ أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين مساء أمس السبت.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، "إنّ هذه العملية المباركة التي أطلق خلالها شهيدنا النار على رأس غلاة المستوطنين تؤكّد أن المقاومة هي الردّ العملي والطبيعي على تدنيس المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف".

وأضافت: "إنّنا إذ نزفّ الشهيد الجعبري، لنشد على أيدي الثوار الأبطال، ونؤكّد أن عملياتهم البطولية الممتدة من الخليل إلى رام الله ونابلس وجنين والقدس وكل أرضنا المحتلة، هي خيار شعبنا للرد على جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه، وهي الطريق إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".