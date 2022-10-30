تحميل فيديو من فيسبوك أون لاين 2023 ، يوجه عدد كبير من مستخدمي المواطنين مشكلة في تحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من الفيس بوك.

موقع "الرسالة" يقدم لكم رابط مجاني يمكن من خلاله تحميل أي فيديو من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تحميل فيديو من فيسبوك أون لاين

ويمكن الضغط على الرابط هنا، لتحويلك إلى الصفحة الرئيسية لموقع تحميل الفيديوهات.

يمكن تحميل الفيديو من Facebook وحفظها على جهازك، حيث يمكن لهذه الأدوات حفظ مقاطع الفيديو على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة أجهزة Android و iOS iPhone و iPad و iPod .

خطوات تحميل الفيديو من الفيس بوك؟

- نسخ عنوان URL للفيديو.

- الصق عنوان URL في حقل أعلاه.

- انقر على زر "تنزيل" لحفظ الفيديو بدقة عالية أو عادية

أين يتم حفظ مقاطع فيديو Facebook بعد تنزيلها؟

يتم حفظ مقاطع الفيديو عادةً ضمن مجلد "التنزيلات" ولكن يمكنك استخدام خيار "حفظ باسم" وتغييرها إلى أخرى.

لماذا يتم تشغيل الفيديو بدلاً من التنزيل؟

يمكنك حل هذه المشكلة ، بدلاً من النقر بزر الماوس الأيسر ، استخدم الزر الأيمن -> احفظ باسم ... واختر الموقع الذي تريد حفظ الفيديو إليه.