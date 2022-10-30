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^200 مثال: غزة العزة

حماس تزف الشهيد بركات عودة وتبارك ثورة شعبنا المتصاعدة في وجه الاحتلال

الشهيد بركات عودة
الشهيد بركات عودة
تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة-الرسالة نت

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم شهيد فلسطين المجاهد البطل بركات موسى عودة (47 عامًا)، من بلدة العيزرية شرق القدس، الذي ارتقى بعد تنفيذ عملية دهس بطولية مزدوجة عصر اليوم، في منطقة الأغوار بالقرب من أريحا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنّ الشهيد البطل بركات عودة يؤكد من خلال عمليته الجريئة أنّ شعبنا الفلسطيني ماضٍ في المقاومة في كل مكان بعد توسيع نطاقها، وموحدٌ تحت لوائها، ومجمِعٌ على أهدافها العادلة حتى التحرير والعودة المظفرة.

وأضافت: "العزاء لذوي الشهيد ومحبيه، والفخر بأبناء شعبنا الأبطال الذين يوقدون لهيب الثورة في وجه الاحتلال، والويل كل الويل لهذا المحتل الغاصب، بعدما أعلن شعبنا النفير والغضب، دفاعًا عن أبنائه وحماية لأرضه ونصرة لمقدساته".

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https://alresalah.ps/p/270778

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