شرطة الاحتلال توصي المستوطنين بحمل السلاح في يوم انتخابات الكنيست

أوصت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)،المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، صادق على فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات (الإسرائيلية) الثلاثاء 1/11/2022.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه بعد تقييم الوضع وتوصية المنظومة الأمنية صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات، حيث سيبدأ الإغلاق يوم 1\11\2022 وسينتهي في نفس اليوم الساعة 23:59.

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