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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
من هو محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع
31 أكتوبر 2022 . الساعة: 08:36 ص
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الرسالة نت
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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270800
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