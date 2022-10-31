حفل تخريج دورات صف ضباط وضباط نساء وقادة المجموعات بالمديرية العامة للتدريب حفل تخريج دورات صف ضباط وضباط نساء وقادة المجموعات بالمديرية العامة للتدريب Posted by ‎وزارة الداخلية الفلسطينية‎ on Monday, October 31, 2022

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الإثنين، حفل تخريج دورات صف الضباط وقادة المجموعات والضباط النساء بوزارة الداخلية، بمقر المديرية غرب مدينة غزة (فوج الشهيدين أحمد عابد وأحمد علاونة).

وحضر حفل التخريج رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ معاذ الدعليس ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات المركزية بالوزارة.