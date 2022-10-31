خلل في تطبيق إنستغرام يوقف آلاف الحسابات .. ما سبب ؟

خلل في تطبيق إنستغرام يوقف آلاف الحسابات ، يعاني الكثير من مستخدمين تطبيق إنستغرام في اليوم من مشكلة كبيرة حيث لم يستطيعوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وهاجم العديد منهم شركة إنستغرام معتقدين أنها قامت بحذف حساباتهم دون أي إشعار أو تفسير حقيقي لأسباب الحذف.

خلل في إنستغرام

وكان قد توجه المستخدمون الذين عانوا من هذا المشكل إلى موقعي الفيسبوك و تويتر للحديث عن هذه المشكلة في حساباتهم الرسمي.

وجرى التأكد على أن هذا المشكل قائم لدى عدد كبير من المستخدمين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم إنستغرام: "إن هناك فعلا مشكل وخلل يؤدي إلى خروج بعض المستخدمين من حساباتهم تلقائيا بمجرد تسجيل الدخول إليها، وأن الشركة تحاول حاليا إصلاح هذا المشكل في أسرع وقت ممكن".





تطبيق إنستغرام

وأكدت على أن الحسابات لم يتم حذفها وإنما خلل في التطبيق هو الذي يجعل رسالة تظهر للمستخدمين على أن حساباتها تم حظرها كما في الصورة

وكان قد أكد مجموعة من المستخدمون على أن حساباتهم على في الإنستغرام تظهر وكأنها تم حظرها، بل عندما يتم الانتقال إلى الملف الشخصي للمستخدم المتضرر تظهر رسالة : "عذرا، هذه الصفحة غير متوفرة" .

ويأتي انقطاع خدمة "إنستغرام" بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا"، وتأثر به الثلاثاء الماضي، ملايين المستخدمين.