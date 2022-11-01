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الاحتلال يعتقل مواطنين خلال اقتحامات في القدس ورام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية.jpg
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية.jpg
تحقيق السستم تحقيق السستم

القدس- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مدينتي القدس ورام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كُلًّا من، محمد مطير، إبراهيم الكسبة، وعلي السقا، من مخيم قلنديا بمدينة القدس.

أما في رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين من بلدة دير غسانة شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب محمد جمال الشعيبي (27 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وسرقة مبلغ مالي، والشاب محمد الخصيب.

وأشارت المصادر إلى أن الشعيبي وحيد أهله، وتعاني والدته من فشل في وظائف الرئة حيث تلازمها أنبوبة الأكسجين.

وتصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 26 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أصيب خلالها مستوطن.

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