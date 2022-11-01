العميد شحادة: سنضاعف جهودنا لضبط الحالة المرورية ومحاسبة غير الملتزمين

قال مدير عام شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة إن شرطة المرور والنجدة أنهت استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء وجهوزية كافة عناصرها للعمل ضمن الخطة المرورية الخاصة بذلك؛ لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء العميد تامر شحادة مع مدراء دوائر شرطة المرور والنجدة لمناقشة عدد من المحاور التي تساهم في تنظيم وضبط الحالة المرورية في مختلف المحافظات.

وأضاف العميد شحادة أن إدارة شرطة المرور والنجدة ستُكثف من إنتشار عناصرها ومتابعتها لضبط الحالة المرورية ومحاسبة السائقين المخالفين وغير الملتزمين باستيفاء الإجراءات القانونية لمركباتهم،موجهاً تعليماته لمدراء الدوائر بمضاعفة الجهود على المفترقات والشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين.

وأكد أن المرحلة الماضية شهدت العديد من التسهيلات والحلول لمشاكل السائقين التي تتعلق برسوم ترخيص مركباتهم والمخالفات المرورية المتراكمة عليهم، حيث تم الاعلان عن حملات متتالية لتخفيض رسوم الترخيص وكذلك تجميد المخالفات المرورية، وتنظيم عمل الكراجات.

وأثنى العميد شحادة على تفاني عناصر شرطة المرور والنجدة في الميدان وعطائهم اللامحدود لتسهيل حركة السير لتحقيق حياة آمنة وسلسة لأبناء شعبنا.