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مسيرة للأطر الطلابية في غزة نصرة لعرين الأسود والمقاومة بالضفة

المسيرة
المسيرة
تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة- الرسالة نت

شارك مئات الطلبة الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، بتظاهرة حاشدة أمام جامعة الأقصى بغزة دعما لمجموعات "عرين الأسود" والمقاومة الفلسطينية في الضفة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وأعلام عرين الأسود، مرددين شعارات داعمة للمقاومة بالضفة والقدس.

وقال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الفلسطيني لن يهزم ما دام يقاتل، مضيفا "أن ما يجري في الضفة والقدس ومجموعات عرين الاسود وكتيبة جنين هو امتداد لنضال الشعب الفلسطيني وليس مفصولا عنه".

وأوضح أن الشباب الثائر في الضفة بإمكانياتهم البسيطة بحاجة لتشكيل جبهة المقاومة الفلسطينية لنضمن استمرار الاشتباك في كل مواقع فلسطين.

ووجه رسالة لأبطال عرين الاسود وكتيبة جنين يحذرهم فيها من الاحتواء لسلاحهم، مؤكدا ان استمرار اعتقال مصعب اشتية هو خنجر في خاصرة المقاومة.

ودعا القيادي في الشعبية الى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالضفة.

وأضاف:" أن هذه المعركة في الضفة ليس كفاح نابلس وحدها او جنين وحدها بل هي تعبير عن معركة الكل الفلسطيني في الداخل والشتات وفي غزة والضفة".

 
تغطية خاصة

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Posted by ‎سراج مباشر‎ on Tuesday, November 1, 2022

 

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المقاومة عرين الأسود

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