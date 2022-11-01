إنستغرام تبحث انقطاع الخدمة مع تعليق آلاف الحسابات

بعد حدوث مشكلة تمثلت في منع الآلاف من مستتخدمي منصة إنستغرام من الوصول إلى حساباتهم لمشاركة الصور أو الستوررز بدأت المنصة بالبحث عن سبب وقوعه المشكلة.

وقالت إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز على حسابها على تويتر"ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج".

ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

ووفي وقت سابق تأثر ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم، وفقا لموقع داون ديتكتور الذي يتتبع الانقطاعات، غير أن هذا الانقطاع ربما أثر على عدد أكبر بكثير من المستخدمين.

وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة بالمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.