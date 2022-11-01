إعلان وظيفة شاغرة .. كجزء من مشروع العودة الآمنة إلى المدارس، يقوم المعهد الفلسطيني للأطفال بتنفيذ مشروع بحثي يهدف إلى تقييم مستوى المعرفة اللغوية والتطور الرياضي والاجتماعي والعاطفي لمختلف الفئات العمرية في مرحلة الطفولة.

إعلان وظيفة شاغرة باحثي بيانات ميدانيين

حيث يعتمد البحث على آليات جمع البيانات عن بعد من خلال أداة بحث عالمية تم تطويرها واختبارها في أربع دول ويتم توسيع البحث ليشمل دولًا أخرى، بما في ذلك فلسطين.

ويستخدم البحث طريقة التواصل عن بعد مع الأطفال من الفئات العمرية المستهدفة، والتواصل مع مقدمي الرعاية والتواصل وجهاً لوجه مع كليهما في عينة قصيرة يتم الاتفاق عليها، وترتيب عمليات جمع البيانات خلال فترة العمل بنظام المناوبة.

إعلان وظيفة شاغرة

ولغرض جمع البيانات، ترغب المؤسسة الفلسطينية للأطفال في توظيف عدد من جامعي البيانات الميدانية في مناطق الضفة وقطاع غزة لأداء المهام التالية:

-التدرب على أداة جمع البيانات حسب أداة البحث (باللغة العربية)

- التدريب على نظام تدقيق البيانات وضبط الجودة

- القيام بجمع البيانات من الأطفال ومقدمي الرعاية

-عمل تدقيق للبيانات في الميدان

- توجيه البيانات إلى المسؤول المباشر

- القيام بزيارات ميدانية (لعدد محصور من الحالات) لجمع البيانات وجاهياً

المؤهلات المطلوبة لإعلان وظيفة شاغرة

بكالوريوس في العلوم التربوية أو الاجتماعية (يفضل حملة الماجستير أو المنخرطين في برامج ماجستير ذات علاقة).

خبرة أساسية في البحث العلمي أو جمع البيانات.

القدرة على إنجاز العمل ضمن الوقت المحدد.

الالتزام بضوابط تدقيق جودة البيانات.

على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية وكافة الأوراق المطلوبة (صورة شخصية، الشهادات العلمية) عبر البريد الإلكتروني hr.jobs@najah.edu.

مع العلم أن آخر موعد لتقديم الطلبات وجميع الأوراق المطلوبة هو نهاية دوام يوم السبت الموافق 05/11/2022.